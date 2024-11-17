بـ "أنا من غيرك".. بهاء سلطان يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي

الفجر الفني
بوابة الفجر

نجاح ضخم حققه الفنان بهاء سلطان على مدار الأيام الماضية بعد طرحه أغنية “أنا من غيرك” وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان" من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود، التي تصدرت جميع منصات التواصل الاجتماعي.

 

وسيطر بهاء سلطان على منصة الفيديوهات “تيك توك” وحقق هاشتاج الأغنية “#الهوى_سلطان” 78 مليون مشاهدة في مصر والعالم خلال الأيام الماضية وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للأغنية بالتزامن مع نجاح للفيلم أيضا بعد أقل من أسبوعين من عرضه بدور السينما.

 

يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان أغنية أنا من غيرك وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي، وإنتاج شركة كرافت ميديا لـ حمدي بدر.

 

كلمات أغنية "أنا من غيرك" 

 

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت

اللي محليها حياتي انت محليها

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان

زيي كمان مشتاق لزمان

اخر أعمال بهاء سلطان اغنية أنا من غيرك احمد داود ألحان عزيز الشافعي الهوى سلطان الفنانة منة شلبي الفنان بهاء سلطان الفنان أحمد داود

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