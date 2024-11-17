بسبب رسالة.. داليا البحيري تتصدر التريند

تصدر اسم الفنانة داليا البحيري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما وجهت رسالة للفنانة منة شلبي تشيد فيها بفيلم الهوي سلطان.

سبب تصدر داليا البحيري التريند

وشاركت داليا البحيري عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام"، منشورًا أشادت فيه بفيلم "الهوى سلطان"، موجهة من خلاله رسالة لبطلة الفيلم منة شلبي".

داليا البحيري تشيد بفيلم الهوي سلطان

وقالت داليا في منشورها: "لسه خارجة من فيلم الهوى سلطان، أولًا أنا مشاهدة غلسة أوي وبضحك بصعوبة ومش أي حاجة بتعجبني، ساعتين ضحكت من قلبي وطول الفيلم على وشي ابتسامة"

واضافت داليا البحيري:" بجد فيلم السهل الممتنع كل الناس خارجة مبسوطة مش لازم الفيلم يبقي فيه حركات مفزلكة بالكاميرا وأكشن أو تويست جديد عشان يبقي فيلم حلو، ولا ثانية مليت، براڤو كل صناع الفيلم شكرًا من قلبي منة شلبي إنتي ضحكتيني وبكيتيني مبروك حبيبتي"

تفاصيل فيلم الهوي سلطان

ويضم فيلم "الهوى سلطان" بطولة كل من: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لأحمد فهمي وهاني نجيب، تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء.

أحدث أعمال داليا البحيري

ومن ناحية اخري، تنتظر الفنانة داليا البحيري، عرض مسلسل «دون مقابل»، بطولة الفنان هاني رمزي، الذي تم تأجيله ليعرض خلال الفترة المقبلة، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: هاني رمزي، داليا البحيري ونسرين طافش ووفاء عامر ومحمد أبو داود وعمرو عبد الجليل وخالد سليم من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.

آخر أعمال داليا البحيري

وكان آخر أعمال داليا البحيري كان فيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.