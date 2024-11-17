عاجل.. محمد صلاح يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي

الفجر الرياضي
محمد صلاح - ليفربول
محمد صلاح - ليفربول

تحدث المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي والأقوى بينهما حسب تجاربه في الدوريين.

صلاح: الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميًا

قال صلاح في حديثه خلال ندوة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب: “هناك اختلافات فنية بين كل الدوريات التي لعبت بها”.

وتابع نجم روما وفيورنتينا السابق: "الدوري الإيطالي صعب تكتيكيًا، أما الإنجليزي قائم على السرعة والالتزامات".

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عاجل.. محمد صلاح يرفض المقارنة مع مرموش لهذا السبب

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محمد صلاح يصل إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات

وأضاف صلاح قائلًا: “بالنسبة لي الدوري الإنجليزى أفضل دوري في العالم حتى الآن”.

وعلق صلاح على المقارنة مع مواطنه عمر مرموش قائلًا: “إمكانياته رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حاليًا، لكن أتمنى أن يبتعد عن فكرة المقارنات؛ لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت".

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