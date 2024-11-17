لأول مرة.. محمد الشرنوبي وأسماء جلال يجتمعان في ديو غنائي

الفجر الفني
بوابة الفجر

طرح مؤخرًا الفنان محمد الشرنوبى، ديو غنائي بمشاركة الفنانة أسماء جلال، على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، والتي تجمع بينهما لأول مرة، بعنوان “حفلة 9”.

 

أغنية “حفلة 9” من كلمات فلبينو، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى عمرو البنا، وهي مفاجأة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45، بحضور النجوم وبالعروض والأفلام العالمية، والندوات الفنية.

 

وتقول كلمات أغنية «حفلة 9»:

 

فاكر يا حبيبي فأول مرة نزلنا خرجنا
وفاكر المطره وجاكتك الأسود، فاكره أكيد
يومها قولتلي إفيه من فيلم، قعدنا ضحكنا
وساعتها الضحك أخدنا وقلنا هندخل فيلم جديد

أنا فاكر أول مرة سألتك إمتى هننزل؟ قولتيلي بُكره
يومها سهرت أستنى في بُكره وحاسس بُكره بعيد
فين اللي اخترع الساعة، ما كان خلّاها في 60 ثانية؟
إحساسي بيشبه عيل قاعد وبيستنّى العيد

جبتلي يومها فشار قدام السيما في حفلة 9
كانت الأفلام كُتار
ونجومها يا حبيبي تشبهنا

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