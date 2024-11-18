صحة سوهاج: بدء فعاليات البرنامج التدريبي القيادة والإشراف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج عن بدء البرنامج التدريبي “القيادة والإشراف” يأتي هذا البرنامج في سياق جهود وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، لرفع كفاءة العاملين في المنظومة الصحية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد البشرية المتاحة، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

تم افتتاح البرنامج التدريبي بحضور حسن مدين، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وهدى أحمد، مسؤولة برنامج التدريب بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام وزارة الصحة، بالإضافة إلى محمد العبد، مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة بسوهاج.

يُعقد البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام، وينتهى 20 نوفمبر 2024، حيث يتناول مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مهارات القيادة والإشراف، بالإضافة إلى تنظيم العمل الإداري في مجال خدمة المواطنين. يهدف البرنامج إلى تحسين القدرة على التعامل مع شكاوى واحتياجات المواطنين، وتطوير آليات العمل لمواجهة المشكلات المتعلقة بالخدمات الصحية، من خلال تعزيز مهارات التواصل والقيادة الفعّالة في حل المشكلات، مع تقديم الحلول المثلى لمنع تكرارها مستقبلًا.

ويشارك في الدورة التدريبية عدد من الخبراء في مجال خدمة المواطنين من وزارة الصحة، من بينهم إيهاب إبراهيم عبد العظيم، مصطفى رمضان عبد الحكيم، من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة وقطاع مكتب الوزير.

يحرص البرنامج على تدريب المشاركين على كيفية استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لرفع مستوى الأداء وتحقيق أقصى درجات رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يُعد جزءًا من سلسلة من البرامج التوعوية والتدريبية التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع مديرياتها على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الصحي في خدمة المواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية في تحسين جودة الحياة الصحية كما أن هذا التدريب يساهم في تحقيق رؤية وزارة الصحة للسعي نحو تقديم خدمة صحية متميزة تلبي طموحات المواطنين وتساهم في بناء مجتمع صحي ومستقر.

وتستمر الدورة التدريبية على مدار الأيام القادمة لتزويد المشاركين بأحدث المهارات والآليات التي تساهم في الارتقاء بأداء العمل في مجال خدمة المواطنين، وتعزز من تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".