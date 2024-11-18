تحليل عينات المياه بالفيوم للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أن قطاع المعامل المركزية بالشركة قام بجمع وتحليل ٣٨٥٢٥ عينة خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤ على النحو التالى:

٣٧٦٤٧ عينه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

و ٨١٧ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي.

منها ٦١ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأكد على أن سعي الشركة الدائم لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين والتطوير المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية وتوفير متطلبات واحتياجات العاملين من أجهزة رصد وتحليل متطورة ليتمكنوا من أداء الأعمال بالشكل المطلوب تحقيقه

وأكد سيادته أن قطاع المعامل يعمل على مدار الساعة لمراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية المياه بالمحطات والشبكات من خلال معامل المحطات والمعامل المركزية بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، من أجل تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات قبل وصولها للمستهلكين واتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة عدم مطابقتها.

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