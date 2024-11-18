محافظ الدقهليه يتفقد طريق الحزام الآمن علي بحيرة المنزلة..صور

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جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية

اختتم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه  سلسلة جولاته اليوم الأحد بتفقد طريق الحزام الآمن علي بحيرة المنزلة عقب حادث أتوبيس المطريه الذي أسفر عن وقوع وفيات ومصابين  مساء يوم الأربعاء الماضي. 


وتابع  " مرزوق " أعمال وضع الكتل الخرسانيه وإنشاء المطبات الصناعية علي الطريق والمداخل الفرعيه لمنع مرور سيارات النقل الثقيل بمراكز الجماليه والمنزله والمطريه، منعا لتكرار الحوادث مره أخري.
وأجري " محافظ الدقهلية" اتصالا هاتفيًا يجري مع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط للتنسيق من أجل وضع كتل خرسانيه وانشاء بوابات لمنع مرور النقل الثقيل وإنارة الطريق من اول طريق الحزام الآمن بنطاق محافظة دمياط مرورًا بمركز ومدن الدقهليه الثلاث الواقعين علي طريق الحزام.
ووجه اللواء " مرزوق " لرؤساء مراكز ومدن الجماليه والمنزله والمطريه بسرعة الانتهاء من أعمال وضع وصب الكتل الخرسانيه علي الطريق وانشاء مطبات صناعية ووضع علامات فسفوريه وإنارة الطريق بالكامل كلا في نطاقه.
 

وأكد " المحافظ " علي أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتطبيق وسائل الأمان لمنع وقوع مثل هذه الحادثه المؤلمه مره أخري من خلال التنسيق مع الجهات الأمن ووضع أكمنة ثابته ومتحركه وحملات مروريه، بالإضافة إلي التنسيق مع وزارة النقل.
 

وقال  " مرزوق" أناشد جميع قائدي السيارات المسموح لها بالمرور علي طريق الحزام الآمن بعدم تخطي السرعه المقرره، حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين.

 

 

جانب من الجولة

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