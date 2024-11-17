الجزائر يكتسح ليبريا بخماسية في تصفيات كأس أمم إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر فوزا كبيرا على نظيره منتخب ليبيريا بخماسية مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد حسين أيت أحمد ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب.

ملخص مباراة الجزائر وليبيريا

وبدأت أحداث مباراة الجزائر وليبيريا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل سامبسون دويه الهدف الأول في الدقيقة 6 صنع دانييل.

وعادل عيسى ماندي النتيجة للجزائر في الدقيقة 20 وسجل رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 30 صنع جويري.

وانتهى الشوط الأول 2/1 وكان الجزائر قريب من الهدف الثالث لكنه لم ينجح وارتطمت كرة جويري بالعارضة في الدقيقة 63.

وعاد بغداد بونجاح بالهدف الثالث في الدقيقة 64 وعاد أمين جويري بالهدف الرابع في الدقيقة 74 صنع عمورة وسجل سعيد بن رحمة الهدف الخامس في الدقيقة 90 صنع جويري وانتهت المباراة 5/1.