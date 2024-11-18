الأبنية التعليمية بمطروح توافق على إنشاء مدرسة أولاد الحرش للتعليم الأساسي بمدينة النجيلة

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جلسة مجلس النواب
جلسة مجلس النواب اليوم

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الأحد، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، الطلب المقدم من النائب  جمال الشوري بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي أولاد الحرش بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح.

حيث استمعت اللجنة برئاسة النائب عاطف نصر إلى ما تم من إجراءات،حيث   تمت موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة علي انشاء المدرسة المذكورة بتاريخ ٩ اكتوبر ٢٠٢٣،وصدور قرار محافظ مطروح رقم ( ٣٤٧ ) لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض بمسطح ( ٢٥٠٠ م ٢ ) ١٠ / ٢٠٢٣ لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بتجمع أولاد الحرش بمدينة النجيله،وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمطروح بموقف إنشاء المدرسة أفادت   بأنه تم إدراج المشروع ( إنشاء مدرسة أولاد الحرش تعليم أساسي ) بخطة العام المالى القادم  ٢٥ / ٢٦ وجاري تجهيز المستندات للطرح.

الاقتراحات والشكاوي الهيئة العامة للأبنية التعليمية المجلس التنفيذي تخصيص قطعة أرض محافظة مطروح مجلس النواب

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