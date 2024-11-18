حررت 203 محضر.. نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مفاجئة بساقلتة وحي شرق

قاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، اليوم، حملة مرافق مكبرة ومفاجئة بنطاق بمركز ومدينة ساقلتة، وحي شرق سوهاج، لرفع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة المحال التجارية، وإحكام الرقابة على السلع الغذائية المتداولة بالأسواق، وتحقيق الإنضباط بالشارع.





شارك فى الحملة كل من " العميد شادى عبد اللطيف مدير إدارة المرافق، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين،، وحازم علي وكيل وزارة العمل، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، والدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.





وأوضح نائب المحافظ أن الحملة استهدفت عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة ساقلتة، وفي حي شرق سوهاج استهدفت شوارع " أسيوط سوهاج، ومنطقة خلف الإذاعة، ومنطقة الأرقم، وشارع سيتي"، وقد تم رفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك الشوارع.



وقد أسفرت الحملة عن تحرير 203 محضر متنوع لمخالفات تموينية، وصحة، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، كما تمكنت الحملة من ضبط 57 كيلو لحوم مصنعة، و25 كيلو لحوم مطبوخة، و25 كيلو حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي "، وضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج المنظفات المغشوشة على مساحة 700 متر.

وأشار نائب المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخابز لمخالفة المواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، موجها بإحالة مسئولي النظافة والإشغالات بمركز ومدينة ساقلتة للتحقيق، لتردي أوضاع النظافة والإشغالات بالمدينة.

تضمنت جولة نائب المحافظ بساقلتة تفقد أعمال تطوير مستشفى ساقلتة المركزي، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، والتقى عددا من الأهالى واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدا على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى العمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ بعودة الانضباط للشارع السوهاجي، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لخدمة المواطنين.