الشناوي يتحفظ على عرض الأهلي لتجديد عقده

الفجر الرياضي
محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، قد فوجئ ببنود تجديد تعاقده في العرض الذي قدمه له النادي مطالبًا الإدارة ببعض التعديلات.

تفاصيل جديدة حول مفاوضات الأهلي مع الشناوي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عرض الأهلي المقدم للشناوي احتوى على عقد لمدة سنتين مقابل 20 مليون جنيه شاملة الضرائب وبنود لنسب المشاركة.

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وأضاف شبانة، أن قائد الأهلي كان له بعض التحفظات على المبلغ المعروض مطالبا لرفعه إلى 25 مليون في الموسم غير شاملة الضرائب إضافة إلى رغبته في إلغاء بند نسبة المشاركة من الموسم الثاني.

وأتم شبانة بأن هناك جلسة منتظرة خلال الأيام المقبلة بين الشناوي ومحمد رمضان لحسم أمر التجديد.

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