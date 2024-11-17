ألفت عمر بمهرجان القاهرة السينمائي لعرض "موعد مع الماضي"

وصلت منذ قليل الفنانة الفت عمر لحضور عرض أول حلقتين من مسلسل «موعد مع الماضي» الذي يعرض على إحدى المنصات.

كما حضر كل من الفنانة شيرين رضا، وكذلك الفنان تامر نبيل، الذي يشارك في المسلسل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة في دورته الـ45.

كما وصل منذ قليل آسر ياسين ومحمد ثروت لحضور عرض «موعد مع الماضي» بمهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

أفلام مهرجان القاهرة السينمائي 2022

وستتنافس على جائزة الأفضل فيلم قصير أفلام: الطيور هاجرت من دولة بيروت – دولة لبنان، دولة طنين – دولة السودان، ودعوة من الخلا للبحر – دولة الأردن وألمانيا، رقم 8 – دولة أستراليا، من العمل الشيطان – دولة مصر، حمزة: أطارد شبح يطاردني – مصر، الغميضة – بولندا، المقابلة – مصر، موجات يوجين الأخيرة – هولندا، ماما – مصر، صاحبتي – مصر، أمنية واحدة لعينة – جمهورية التشيك، ليلة هادئة بمنتزه مونتيري – دولة أمريكا والصين، روزماري بعد أبي – دولة أمريكا، قصة قصيرة – دولة الصين، الوقوف عارية –دولة فرنسا.