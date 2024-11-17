غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الملا مار الياس في بيروت

العدو الصهيوني
غارة إسرائيلية -
غارة إسرائيلية - أرشيفية

قالت مراسلة RT، مساء يوم الأحد، إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الملا مار الياس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت مراسلة RT أن الغارة استهدفت مبنى في شارع مار الياس بالعاصمة بيروت وهي الثانية على وسط بيروت يوم الأحد.

وأشارت إلى وجود عدد من الإصابات في الضربة الإسرائيلية.

وأوضحت في السياق أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف للمرة الأولى هذه المنطقة في وسط العاصمة.

وقالت مراسلتنا إن حركة نزوح كثيفة من شارع مار الياس المستهدف ومحيطه في العاصمة بيروت.

وأفاد موقع "لبنان 24" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بناية شوكولا إلسا بمنطقة الملا مار الياس في بيروت بأربعة صواريخ.

وأوضح الموقع أن المعلومات الأولية إلى أن غارتين استهدفتا سيارة فيما استهدفت غارتان مبنى سكنيا.

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