قائمة هاني أبو ريدة تبدأ اجتماعات مع الأندية لعرض برنامجها الانتخابي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستعد قائمة المهندس هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا، لعقد اجتماعات مع أندية الجمعية العمومية خلال الأيام القادمة لعرض برنامجها الانتخابي.

قائمة هاني أبو ريدة تبدأ اجتماعات مع الأندية

وذلك رغم تأكيد فوز القائمة في انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية بعد إغلاق باب الترشح أمس وعدم تقديم أي قوائم أخرى للمنافسة.

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أمير هشام يكشف شرط فوز قائمة هاني أبو ريدة بانتخابات اتحاد الكرة

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مصدر باتحاد الكرة لـ "الفجر الرياضي": هاني أبو ريدة قد لا يتولى رئاسة الاتحاد على الرغم من تزكيته

وكانت قائمة المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا، قد ضمنت فوزها بالتزكية في انتخابات اتحاد الكرة بعد غلق باب الترشح، حيث لم يتقدم أي مرشح آخر.

وقدم محامي أبو ريدة أوراق الترشح الأربعاء الماضي، لتكون القائمة الوحيدة في السباق الانتخابي، وضمت الأسماء التالية: هاني أبو ريدة رئيسًا، خالد الدرندلي نائبًا، وأحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر في العضوية.

كما تم اختيار 3 أعضاء احتياطيين في حال استبعاد أي من الأسماء المدرجة وهم: الدكتور أشرف موسى، جيمس حنا، وهيام بركة.

 

 

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