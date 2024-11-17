الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لملاقاة الاتحاد السكندري في المباراة المقررة يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

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وشهد المران تنفيذ اللاعبين لعدة فقرات تدريبية متنوعة، طبقًا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

بدأ التدريب بجزء بدني، ثم قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ تدريبات خططية وتكتيكية.

وفي نفس السياق، واصل مارسيل كولر، المدير الفني، عقد جلسات تحضيرية مع معاونيه على هامش المران.

يُذكر أن الأهلي قد بدأ مشواره في الدوري الممتاز موسم 2024-2025 بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى، ثم التغلب على زد في الجولة الثانية، وسيواجه الاتحاد السكندري في أول مباراة بعد التوقف الدولي.

 

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