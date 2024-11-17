جاهزية نجم الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بعد التعافي من الإصابة

أطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي على استعداد إمام عاشور للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري، بعد تعافيه من إصابته بشد في العضلة الخلفية.

جاهزية إمام عاشور

وتمكن إمام عاشور من العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق بشكل طبيعي منذ استئنافها، دون أي شكوى من آلام، مما يضمن جاهزيته للمباراة المقبلة.

وكان اللاعب قد تعرض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة زد، مما استدعى استبداله، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، ليكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات والمباريات.