إصابة رئيس مركز ديرمواس و2 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

أصيب رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا و2 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل تابعة للوحدة المحلية لمدينة ديرمواس على الطريق الزراعي وتحديدا امام قرية أبيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من رجب قياتي حسن رئيس مركز ومدينة ديرمواس، محمد كامل حسين، 29 عام موظف، عادل سمير احمد 38 عام سائق.

تم تقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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