محافظ القليوبية: التعامل بمنتهى الحسم مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لمركز ومدينة طوخ بإزالة أعمدة الطابق الثامن علوي والمقام عند مزلقان كفر منصور أمام برج الأطباء بإجمالي مساحة 650 م2 والصادر له عدد أربعة قرارات إزالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.



جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ واللواء احمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن لشئون الأمن والعميد محمد غيث مأمور مركز طوخ.

وشدد "عطية" على ضرورة استكمال ازاله مخالفات البناء يوميا بالمدينه والتعامل بمنتهي الحسم مع كل أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد قبل أن تتفاقم المخالفة بالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن موجهًا كل المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والتصدي للتعديات سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكل مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتًا إلى تكليفه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والبناء المخالف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.