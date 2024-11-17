فرجاني ساسي يترقب قرار المحكمة الرياضية بشأن مستحقاته المتأخرة من الزمالك

يترقب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن أحقيته في الحصول على 700 ألف يورو من مستحقاته المالية المتأخرة.

فرجاني ساسي يترقب قرار المحكمة الرياضية

وكان ساسي قد حصل على حكم سابق لصالحه، حيث أكد أن الزمالك خصم منه 400 ألف يورو بشكل غير قانوني بسبب غيابه عن التدريب.

من جهتها، قدمت إدارة الزمالك استئنافًا على هذا الحكم، مشيرة إلى أن ساسي كان قد تم تغريمه سابقًا بسبب تصرف غير لائق في إحدى المباريات.

ورغم إلغاء الغرامة نظرًا لعدم وجودها في اللائحة، رفع ساسي قضية أخرى انتهت بحكم لصالحه، مما دفع الزمالك لمواصلة الدفاع عن موقفه في الاستئناف الذي سيحسم مستقبل القضية.

