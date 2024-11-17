إنجلترا تدك شباك أيرلندا بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

انتهت منذ قليل منذ المباراة التي جمعت المنتخب الانجليزي ضد المنتخب الأيرلندي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

وشهد الشوط الأول اداء متوازن للمنتخبين لكن استحوذ لاعبي المنتخب الإنجليزي بنسبة كبيرة في اللقاء وسيطروا على اللقاء بشكل كبير ووظهر أداء منتخب إنجلترا بشكل مرتب ومنظم.

ظل لاعبي المنتخب الإنجليزي مسيطرين على سير اللقاء بعدة محاولات للتسجيل لكنها فشلت في التسجيل إلا أن أطلق الحكم صافرته لإنهاء الشوط الأول بعد إعطائه 3 دقائق للوقت بدلا من الضائع.

مع بداية صافرة الشوط الثاني احتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 53 وتقدم لها هاري كين واحرز الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي، ولم يمر الوقت حتى سجل أنثوني غوردن الهدف الثاني في الدقيقة 56 بصناعة تينو ليفرامينتو.

أستمر المنتخب الإنجليزي مسيطر علي اللقاء وهبت رياح الهجمات المتتالية على شباك المنتخب الأيرلندي، وسجل كورنر غلاغير الهدف الثالث في الدقيقة 62 بصناعة كايل ووكر، وكأن لاعبي المنتخب يتسابقون في تسجيل الأهداف حتى سجل البديل جارود بوين الهدف الرابع في الدقيقة 76 بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله لأرض الملعب.

ولم يكتفي لاعبو المنتخب الإنجليزي بتسجيل الأهداف وأنهى حفلة التسجيل بالهدف الخامس والأخير عن طريق تايلور هارود بصناعة جود بيلينجهام في الدقيقة 79، حتي اطلق الحكم صافرة نهاية بعد الإعصار الإنجليزي على شباك أيرلندا.



وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بهذا التشكيل:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في قلب الدفاع: لويس هال، كايل والكر، مارك جويهي، تينو ليفرامينتو.

في خط الوسط: كورتيس جونز، جود بيلينجهام، نوني مادويكي، كونور غالاغير.

خط الهجوم: هاري كين.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة،بينما المنتخب الأيرلندي في المركز الثالث برصيد ست نقاط.

