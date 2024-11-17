عناوين مكاتب البريد.. أماكن شراء كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5

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مكاتب البريد
مكاتب البريد

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غدا الاثنين 18 نوفمبر في طرح كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 للمواطنين ذوي الهمم عبر عدد من مكاتب البريد.

وتستمر فترة الحجز المخصصة لذوي الهمم حتى 25 نوفمبر 2024، مع إمكانية التقديم خلال الفترة المخصصة لجميع المواطنين من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر 2024.

شراء كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عناوين مكاتب البريد المطروح بها كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 على مستوى محافظات ومناطق الجمهورية.

تفاصيل الطرح المخصص لذوي الهمم

- نسبة مخصصة: تم تخصيص 5% من الوحدات المطروحة للمواطنين ذوي الهمم.

المستندات المطلوبة للتقديم لذوي الإعاقة 

- إثبات الإعاقة من خلال المستندات الطبية.
- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة سارية خلال عام 2024.
- التخصيص: يشمل الأسرة (صاحب الطلب، الزوج/الزوجة، والأبناء القصر) طبقًا للشروط.

تفاصيل الوحدات السكنية

يتضمن الإعلان الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح نحو 78،730 وحدة سكنية موزعة كالتالي:

أولا: وحدات تحت الإنشاء

- 40،607 وحدة بمساحة 90 مترًا.
- 1،175 وحدة بمساحة 75 مترًا.

ثانيًا: وحدات جاهزة للتسليم الفوري

- 11،920 وحدة بمساحة 90 مترًا.
- 1،070 وحدة بمساحة 75 مترًا.
- 608 وحدات بمساحة 75 مترًا في المحافظات.
- 23،350 وحدة بمساحة 90 مترًا في المحافظات.

شروط الدخل للمتقدمين

1- منخفضو الدخل:
- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3،500 جنيه.
- الحد الأقصى للدخل الشهري: 15،000 جنيه للأسرة و12،000 جنيه للفرد.

2- متوسطو الدخل:
- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 12،000 جنيه.
- الحد الأقصى للدخل الشهري: 25،000 جنيه للأسرة و20،000 جنيه للفرد.

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