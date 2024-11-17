استمرار حبس فردي أمن بتهمة سرقة شركة بالتجمع

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

جدد قاضي المعارضات حبس جهات حبس 4 أشخاص من بينهم فردي أمن،  بتهمة سرقة مخزن بداخل شركة بمنطقة التجمع، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.


البداية عندما تم ضبط فردي أمن بشركة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (5 تكييفات - 32 كاميرا - 32 مفتاح كهرباء تكييف) من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية وهم 4 أشخاص، يقيمون بمحافظة القاهرة وتم ضبطهم.

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