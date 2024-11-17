منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوتسوانا في ختام تصفيات أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن تدريباته المكثفة في استاد الدفاع الجوي، استعدادًا لملاقاة منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الخامسة مساءً، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، والتي حسم المنتخب المصري تأهله لها منذ الجولة الرابعة.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوتسوانا

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تضمن المران إحماءات، بالإضافة إلى تدريبات تكتيكية وتقسيمة، بجانب تسديدات على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني. كما حضر مران المنتخب اللواء محمد حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويذكر أن منتخب مصر سبق أن واجه بوتسوانا في 7 مناسبات، منها 5 مباريات رسمية و2 ودية، انتهت 5 منها بفوز الفراعنة مقابل تعادلين، حيث سجلوا 11 هدفًا واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

 

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