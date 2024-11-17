حرائق الغابات تهدد مجددًا منطقة شمال شرقي الولايات المتحدة

تسببت أجواء مناخية عاصفة بتجدد حرائق غابات تجاوزت حد السيطرة عليها، ودفعت مسؤولي الطوارئ إلى عملية إخلاء طوعية لعدد قليل من المنازل في منطقة بالقرب من الحدود بين نيويورك ونيوجيرسي.

وقال المتحدث باسم إدارة المتنزهات في نيويورك جيف ويرنيك إن الإخلاء الطوعي الذي تم تنفيذه لدواع احترازية شمل نحو 165 منزلا في وارويك بولاية نيويورك، بينما واصل رجال الإطفاء العمل على إخماد حرائق غابات جينينجز كريك.

وأفاد مسؤولون بأنه تم احتواء حرائق الغابات بنسبة 90% في مقاطعة باسايك كونتي في نيوجيرسي، بجانب الحدود، وتم احتواء نحو 70% من الحرائق في مقاطعة أورانج كاونتي في نيويورك.

والتهمت حرائق الغابات نحو 15 كيلومترا مربعا عبر الولايتين، إلا أن المسؤولين في نيويورك أشاروا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة مع توقع هبوب رياح أقوى مطلع الأسبوع.

وقال ويرنيك إن مروحيات الحرس الوطني التابع للجيش في نيويورك أسقطت 21 ألف جالون (79493 لترا) من المياه، كما أسقطت مروحية تابعة لشرطة ولاية نيويورك ما يقرب من 900 جالون (3406 لترا).

وقال ويرنيك إن النيران اندلعت بشكل أساسي في متنزه ستيرلينج فورست بارك ستيت، حيث ظل مركز الزوار، والمنطقة الممتدة على شاطئ البحيرة عند جرينوود ليك، ومنطقة الفرن التاريخية، مفتوحة، لكن الأنشطة في الغابات، ومنها الصيد، توقفت، مشيرا إلى أن المنازل المحيطة بالبحيرة لم تتأثر.