الدوري وإفريقيا وإنتركونتيننتال.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية 2024

يستعد النادي الأهلي لخوض سلسلة من المواجهات القوية على المستويات المحلية والقارية والدولية في الفترة المتبقية من عام 2024. تشمل المباريات مواجهات في الدوري المصري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز

الأهلي × الاتحاد السكندري

التاريخ: الجمعة 22 نوفمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

البنك الأهلي × الأهلي

التاريخ: الأحد 1 ديسمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

سموحة × الأهلي

التاريخ: الأحد 22 ديسمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

المصري × الأهلي

التاريخ: الخميس 26 ديسمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

إنبي × الأهلي

التاريخ: الإثنين 30 ديسمبر 2024

التوقيت: 8:00 مساءً

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × استاد أبيدجان (الإيفواري)

التاريخ: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

التوقيت: 6:00 مساءً

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) × الأهلي

التاريخ: السبت 9 ديسمبر 2024

التوقيت: 3:00 مساءً

جدول مباريات الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي × الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس (أتلتيكو مينيرو أو بوتافوغو - البرازيليين)

التاريخ: السبت 14 ديسمبر 2024

التوقيت: لم يُحدد بعد

في حال تأهل الأهلي للنهائي