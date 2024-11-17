الدوري وإفريقيا وإنتركونتيننتال.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية 2024

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي لخوض سلسلة من المواجهات القوية على المستويات المحلية والقارية والدولية في الفترة المتبقية من عام 2024. تشمل المباريات مواجهات في الدوري المصري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز

الأهلي × الاتحاد السكندري

  • التاريخ: الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • التوقيت: 8:00 مساءً

البنك الأهلي × الأهلي

  • التاريخ: الأحد 1 ديسمبر 2024
  • التوقيت: 8:00 مساءً

سموحة × الأهلي

  • التاريخ: الأحد 22 ديسمبر 2024
  • التوقيت: 8:00 مساءً

المصري × الأهلي

  • التاريخ: الخميس 26 ديسمبر 2024
  • التوقيت: 8:00 مساءً

إنبي × الأهلي

  • التاريخ: الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • التوقيت: 8:00 مساءً
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الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري كرة اليد

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × استاد أبيدجان (الإيفواري)

  • التاريخ: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • التوقيت: 6:00 مساءً

أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) × الأهلي

  • التاريخ: السبت 9 ديسمبر 2024
  • التوقيت: 3:00 مساءً

جدول مباريات الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي × الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس (أتلتيكو مينيرو أو بوتافوغو - البرازيليين)

  • التاريخ: السبت 14 ديسمبر 2024
  • التوقيت: لم يُحدد بعد

في حال تأهل الأهلي للنهائي

  • الأهلي × ريال مدريد (الإسباني)
  • التاريخ: الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • التوقيت: لم يُحدد بعد
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