"هاتريك" هالاند يدمر شباك كازاخستان

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند التألق مع منتخب، بلاده، وقاده للفوز في دوري الأمم الأوروبية على كازاخستان 5-0 بتسجيله لثلاثية.

جاءت ثلاثية هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الدقائق 23 و37 و71، ليواصل الانفراد بلقب هداف البطولة التاريخي بعدما زاد رصيده إلى 19 هدفا، مبتعدًا بأربعة أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي الحالي.


وفي المجمل رفع هالاند أهدافه مع النرويج إلى 38 هدفًا في أول 39 مباراة دولية مع بلاده، بينما سجل هدفي النرويج الآخرين، المهاجم ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد (ق41)، وأنطونيو نوسا مهاجم لايبزيغ الألماني (ق76).

وبهذا الانتصار الذي يأتي ضمن الجولة الأخيرة، صعدت النرويج لصدارة المجموعة الثالثة في المستوى الثاني للبطولة بفارق نقطتين أمام النمسا، التي سقطت في فخ التعادل أمام سلوفينيا 1-1، لتصبح في جعبة النرويج 13 نقطة مقابل 11 للنمسا، و8 لسلوفينيا الثالثة ونقطة وحيدة لكازاخستان الرابعة.

وبهذا الشكل يحجز منتخب النرويج بقيادة هالاند بطاقة العودة للتصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية في النسخة المقبلة، بينما ستلعب النمسا في الملحق المؤهل للتصنيف الأول.

 

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