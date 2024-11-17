منتخب مصر يتعادل مع الجزائر 1-1 في تصفيات أمم إفريقيا للشباب

انتهت مباراة منتخب الشباب مع منتخب الجزائر بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب.

زعلوك يسجل هدف مصر

افتتح محمد زعلوك التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 57، بعد تمريرة ممتازة من أحمد شرف البديل، ليحولها زعلوك إلى هدف بقوة على يسار حارس الجزائر.

وفي الدقيقة 86، حصل منتخب الجزائر على ركلة جزاء سجل منها بوأحمد كحيل هدف التعادل، بعد تدخل من عبد الله بوستنجى على ريان خولى.

وبهذه النتيجة، يتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليحصل منتخب مصر على أول نقطة له في التصفيات ويحتل المركز الثالث، متساويًا مع الجزائر.

بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة بـ6 نقاط، ويحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد 3 نقاط، في حين يتذيل منتخب ليبيا المجموعة بلا رصيد من النقاط.