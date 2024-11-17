صلاح يكشف كيف تغيرت عقليته بعد تجربته القاسية مع تشيلسي

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن أثر فشل تجربة احترافه في صفوف تشيلسي خلال عام 2014.

صلاح: اتجهت للقراءة بعد تجربتي مع تشيلسي 

قال صلاح خلال ندوة في معرض الشارقة الدولي للكتاب: “أقرأ كثيرًا وأرى الكثير من الفيديوهات حتى أتعلم”.

تابع قائلًا: “خلال تجربتي مع تشيلسي الإنجليزي في 2014 عانيت كثيرًا في البداية لأنني لم أشارك”.

txt

عاجل.. محمد صلاح يوضح الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي

txt

عاجل.. محمد صلاح يرفض المقارنة مع مرموش لهذا السبب

وأضاف: “لكن بدلًا من لوم الآخرين والنادي والمدرب اتجهت إلى القراءة حتى أنظر إلى الحياة بطريقة مختلفة”.

وواصل: "ومن المنظار الذي يجعل الثقة بنفسي مستمرة، وبالفعل فقد جعلتني القراءة لاعبًا أفضل".

الدوري الانجليزي تشيلسي الإنجليزي تشيلسى صلاح محمد صلاح

مواد متعلقة

توك شو سبورت.. الأهلي يمدد عقد الحريف ويخطط لضم أجنبيين وطلب تعجيزي من زيزو للتجديد مع الزمالك

نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يمدد عقد نجمه ويحسم موقف سداسي الفريق.. الزمالك يستعيد لاعبه المصاب واجتماع جوميز مع عبدالواحد وتوفر علاقة بيريرز وأنشيلوتي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

موعد مباراة صربيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

لهذا السبب....نيكول عسفان تتصدر تريند جوجل

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عاجل- أمازون مصر وتقليص عدد الموظفين: تحديات السوق والتحولات الإستراتيجية

موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عيد ميلاد أحمد حلمي: رحلة فنية ملهمة وعلاقة مميزة

موعد مباراة غانا ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على بيع قطعة أرض زراعية بمركز سوهاج