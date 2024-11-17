صلاح يكشف كيف تغيرت عقليته بعد تجربته القاسية مع تشيلسي
كشف محمد صلاح قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن أثر فشل تجربة احترافه في صفوف تشيلسي خلال عام 2014.
صلاح: اتجهت للقراءة بعد تجربتي مع تشيلسي
قال صلاح خلال ندوة في معرض الشارقة الدولي للكتاب: “أقرأ كثيرًا وأرى الكثير من الفيديوهات حتى أتعلم”.
تابع قائلًا: “خلال تجربتي مع تشيلسي الإنجليزي في 2014 عانيت كثيرًا في البداية لأنني لم أشارك”.
وأضاف: “لكن بدلًا من لوم الآخرين والنادي والمدرب اتجهت إلى القراءة حتى أنظر إلى الحياة بطريقة مختلفة”.
وواصل: "ومن المنظار الذي يجعل الثقة بنفسي مستمرة، وبالفعل فقد جعلتني القراءة لاعبًا أفضل".