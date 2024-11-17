بيدري يحسم موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حسم النجم الشاب بيدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، موقفه من تجديد عقده مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

بيدري يتحدث عن إمكانية تجديد عقده مع برشلونة

وأكد بيدري في تصريحات له منذ قليل، عند سؤاله عن إمكانية التجديد مع برشلونة: "أنا هادئ، كل شيء يسير على ما يُرام".

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وعن رغبته في اللعب مع أولمو في المنتخب الإسباني، قال بيدري: "نعم، الآن أنا محظوظ بما فيه الكفاية لتواجدي معه في برشلونة ونفهم بعضنا البعض جيدًا، لكن هذا قرار المدرب وليس لدي ما أفعله".

وأضاف:" أشعر أنني بحالة جيدة في نادي برشلونة ومع منتخب إسبانيا".

ثم أتم بيدري عن نادي لاس بالماس: "لاس بالماس هو من أعطاني الفرصة، يقول البعض أنني أملك ضغينة تجاه نادي تينيريفي ولكني لا أشعر بذلك إطلاقً".
 

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