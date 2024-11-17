عاجل - اختراق إلكتروني يستهدف مكتبة الكونجرس الأمريكي وتهديد للبريد الإلكتروني

عربي ودولي
اختراق إلكتروني يستهدف
اختراق إلكتروني يستهدف مكتبة الكونجرس الأمريكي

أعلنت مكتبة الكونجرس الأمريكي تعرضها لهجوم إلكتروني نفذته "جهة معادية"، تمكنت من اختراق رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين عدد من مكاتب الكونجرس وموظفي المكتبة.

وبحسب بريد إلكتروني حصلت عليه وكالة أنباء أسوشيتد برس، كشفت المكتبة أن الاختراق طال البريد الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن حساسية المعلومات التي قد تكون تسربت.

وأكدت المكتبة إحالة القضية إلى السلطات المختصة، دون أن تفصح عن أي تفاصيل حول هوية الجهة المعتدية أو ما إذا كان قد تم التعرف عليها. التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى مزيد من المعلومات حول هذا الحادث الأمني الخطير.

 

 

اختراق إلكتروني اختراق اختراق مكتبة الكونجرس الأمريكي عاجل الفجر بوابة الفجر موقع الفجر

الأكثر قراءة

لهذا السبب....نيكول عسفان تتصدر تريند جوجل

موعد مباراة صربيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عاجل- أمازون مصر وتقليص عدد الموظفين: تحديات السوق والتحولات الإستراتيجية

موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة غانا ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

عيد ميلاد أحمد حلمي: رحلة فنية ملهمة وعلاقة مميزة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على بيع قطعة أرض زراعية بمركز سوهاج