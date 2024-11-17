عاجل - اختراق إلكتروني يستهدف مكتبة الكونجرس الأمريكي وتهديد للبريد الإلكتروني

أعلنت مكتبة الكونجرس الأمريكي تعرضها لهجوم إلكتروني نفذته "جهة معادية"، تمكنت من اختراق رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين عدد من مكاتب الكونجرس وموظفي المكتبة.

وبحسب بريد إلكتروني حصلت عليه وكالة أنباء أسوشيتد برس، كشفت المكتبة أن الاختراق طال البريد الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن حساسية المعلومات التي قد تكون تسربت.

وأكدت المكتبة إحالة القضية إلى السلطات المختصة، دون أن تفصح عن أي تفاصيل حول هوية الجهة المعتدية أو ما إذا كان قد تم التعرف عليها. التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى مزيد من المعلومات حول هذا الحادث الأمني الخطير.