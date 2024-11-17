أموريم يحطم آمال فان نيستلروي في مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
روبن أموريم وفان
روبن أموريم وفان نيستلروي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، عن كواليس رحيل الهولندي رود فان نيستلروي عن تدريب مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع روبن أموريم.

أموريم يحطم آمال فان نيستلروي

وقاد نيستلروي، مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلال 4 مباريات، بعد إقالة المدرب إريك تين هاج.

وجاء الاستغناء عن رود فان نيستلروي، بعد وصول روبن أموريم لتدريب مانشستر يونايتد

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، رفض أموريم، رغبة إدارة اليونايتد، ببقاء نيستلروي ضمن جهازه المعاون، وطلب بوجود كامل مساعديه دون إضافة عناصر جديدة".

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و اوضحت الصحيفة "شعر نيستلروي بالإحباط الشديد لأنه كان يرغب في التواجد  مع المانيو كمساعد مدرب، لكن أموريم قرر عدم ضمه إلى طاقمه الفني".

وإستطاع المان يونايتد تحت قيادة نيستلروي، بالفوز في 3 مباريات من أصل 4 مباريات، وودع الفريق بفوزه 3-0 على ليستر سيتي.

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