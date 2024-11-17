عاجل.. أول رد من الأهلي على أنباء التفاوض مع مصطفى محمد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ستاد المحور تواصل مع مصدر بالنادي الأهلي وسألناه عن حقيقة التفاوض مع مصطفى محمد لضمه في يناير أو سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

الأهلي ينفي مفاوضاته مع مصطفى محمد

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد على إن مصطفى محمد مهاجم يمتلك مقاومات فنية وبدنية مميزة ولكن لم يتم طرح الأمر من الأساس".

وأضاف المصدر:"مصطفى محمد إضافه كبيرة ونجم كبير بكل تأكيد ولكن كل ما يُقال عن تفاوضنا معه لا أساس له من الصحة".

