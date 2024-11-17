أبو ريدة يسرح منتخبات الناشئين ويعيد تشكيل الأجهزة الفنية.. ومفاضلة بين عزام والشواربي لتولي منصب المدير التنفيذي للجبلاية

استقر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بالتزكية، بعد توليه المهمة عقب الجمعية العمومية التي ستعقد يوم ١٠ ديسمبر المقبل على إصدار قرارًا بتسريح منتخبات الناشئين وتوجيه الشكر للأجهزة الفنية وإعادة تشكيلها من جديد.

أبو ريدة يسرح منتخبات الناشئين ويعيد تشكيل الأجهزة الفنية

وقال مصدر مقرب من هاني أبو ريدة: "أبو ريدة استقر على تسريح منتخبات الناشئين الغير ناجحة والغير مرتبطة بخوض بطولات خلال الفترة المقبلة وإعادة تشكيلها من جديد".

ويفاضل أبو ريدة، بين الثنائي مصطفى عزام ومحمد الشواربي لتولي منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خلفا لوليد العطار الذي سيعود لتولي مدير لجنة شؤون اللاعبين.