أول تعليق من ميكالي بعد تعادل مصر مع الجزائر تصفيات أمم إفريقيا للشباب

اعترض المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، على حكام مباراة الفراعنة أمام منتخب الجزائر والتي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب.

ميكالي: لدي ملاحظات على التحكيم في مباراة الجزائر وما زال هناك أمل

وسقط منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عامًا، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره المنتخب الجزائري بهدف لكل منهما، في تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب.

وقال ميكالي في تصريحات له عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة:" سيطرنا بشكل كبير على المباراة، والمستويات في شمال إفريقيا متقاربة".

وأضاف:" مازال هناك أمل لدينا في تصفيات أمم إفريقيا، وأنا فخور بأداء اللاعبين اليوم".

وأشار: "لا أحب الحديث عن التحكيم، لكن لدي بعض الملاحظات عليه، ومع ذلك، أنا احترم التحكيم واحترم كافة القرارات التي يتم اتخاذها'.