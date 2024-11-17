أول تعليق من ميكالي بعد تعادل مصر مع الجزائر تصفيات أمم إفريقيا للشباب

الفجر الرياضي
ميكالي
ميكالي

اعترض المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، على حكام مباراة الفراعنة أمام منتخب الجزائر والتي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب.

ميكالي: لدي ملاحظات على التحكيم في مباراة الجزائر وما زال هناك أمل 

وسقط منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عامًا، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره المنتخب الجزائري بهدف لكل منهما، في تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب.

وقال ميكالي في تصريحات له عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة:" سيطرنا بشكل كبير على المباراة، والمستويات في شمال إفريقيا متقاربة".

txt

توك شو سبورت.. الأهلي يمدد عقد الحريف ويخطط لضم أجنبيين وطلب تعجيزي من زيزو للتجديد مع الزمالك

txt

نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يمدد عقد نجمه ويحسم موقف سداسي الفريق.. الزمالك يستعيد لاعبه المصاب واجتماع جوميز مع عبدالواحد وتوفر علاقة بيريرز وأنشيلوتي

وأضاف:" مازال هناك أمل لدينا في تصفيات أمم إفريقيا، وأنا فخور بأداء اللاعبين اليوم".

وأشار: "لا أحب الحديث عن التحكيم، لكن لدي بعض الملاحظات عليه، ومع ذلك، أنا احترم التحكيم واحترم كافة القرارات التي يتم اتخاذها'.

البرازيلي روجيرو ميكالي إفريقيا للشباب الجزائر المدير الفنى لمنتخب مصر امم افريقيا للشباب تصفيات كاس امم افريقيا تصفيات أمم أفريقيا روجيرو ميكالي روجيرو منتخب مصر تحت 20 عاما

مواد متعلقة

عاجل.. أول رد من الأهلي على أنباء التفاوض مع مصطفى محمد

الدوري وإفريقيا وإنتركونتيننتال.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية 2024
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب....نيكول عسفان تتصدر تريند جوجل

موعد مباراة صربيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عاجل- أمازون مصر وتقليص عدد الموظفين: تحديات السوق والتحولات الإستراتيجية

موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة غانا ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

عيد ميلاد أحمد حلمي: رحلة فنية ملهمة وعلاقة مميزة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على بيع قطعة أرض زراعية بمركز سوهاج