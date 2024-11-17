عاجل - لبيك اللهم لبيك.. خطوات وشروط التقديم على حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، تفاصيل التسجيل لحج الجمعيات الأهلية 2025. يمكن للراغبين التقديم عبر بوابة الحج والعمرة الإلكترونية أو من خلال الطلب الورقي.

فترة التقديم وعدد التأشيرات



باب التقديم مفتوح حتى الخميس 28 نوفمبر 2024، وقد خصصت اللجنة العليا للحج 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذها عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج.

الشروط الأساسية للتقديم

العضوية بالجمعية الأهلية: أن يكون المتقدم عضوًا بالجمعية العمومية ومسددًا للاشتراك السنوي، والجمعية مسجلة قبل 30 يونيو 2024، ولم تصدر بحقها أحكام قانونية أو مالية.

عدم الحج سابقًا: يشترط عدم أداء المتقدم لفريضة الحج من قبل، مع تقديم شهادة التحركات للفائزين بالقرعة.

الأهلية والجنسية: أن يكون المتقدم كامل الأهلية، مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا (18 عامًا للمرافق)، ولا يشترط محرم للسيدات أقل من 45 عامًا.

الفئات المستثناة لأسباب صحية

مرضى الفشل الكلوي، تليف الرئة، السمنة المفرطة المرضية.

حالات متقدمة من أمراض القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام.

السيدات الحوامل في مراحل الحمل الأولى أو الأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر، والأمراض المعدية مثل السل الرئوي المفتوح.

الإعلان عن الأسعار



تُعلن أسعار الحج خلال أسبوعين، مع توقع تغييرات بسبب الإقبال المرتفع.