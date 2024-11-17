عبد الخالق: زيزو نموذج للاعب المحترف.. وهناك من يريد هدم استقرار الزمالك

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن هناك حملة ممنهجة ضد أحمد مصطفى "زيزو"، مشددا على أنه لاعب نموذج للاعب المحترف.

عبد الخالق: زيزو نموذج للاعب المحترف

وقال عبدالخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "زيزو مستواه ثابت على مدار المواسم الماضية ومن القليل أن ترى لاعب يحافظ على مستواه وتدريباته فهو أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "هناك من يريد أن يهدم استقرار نادي الزمالك من خلال الأخبار المغلوطة ضد زيزز وصفقات النادي وهو أمر مريب للغاية ويجب الغلق على الفريق ".