عبد الخالق: زيزو نموذج للاعب المحترف.. وهناك من يريد هدم استقرار الزمالك

الفجر الرياضي
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن هناك حملة ممنهجة ضد أحمد مصطفى "زيزو"، مشددا على أنه لاعب نموذج للاعب المحترف.

عبد الخالق: زيزو نموذج للاعب المحترف

وقال عبدالخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "زيزو مستواه ثابت على مدار المواسم الماضية ومن القليل أن ترى لاعب يحافظ على مستواه وتدريباته فهو أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب".

txt

أيمن المزين مديرًا فنيًا للسكة الحديد خلفًا لأحمد عبدالرؤوف

txt

الزمالك يهزم الأهلي في قمة دوري كرة اليد

وأضاف: "هناك من يريد أن يهدم استقرار نادي الزمالك من خلال الأخبار المغلوطة ضد زيزز وصفقات النادي وهو أمر مريب للغاية ويجب الغلق على الفريق ".

زيزو ابراهيم عبد الخالق الزمالك زملكاوي تصريحات إبراهيم عبد الخالق الاعلامي احمدي علي

مواد متعلقة

صدام بين جوميز والإدارة بسبب ثلاثي الزمالك

الشناوي يتحفظ على عرض الأهلي لتجديد عقده
Elfagr.org

الأكثر قراءة

لهذا السبب....نيكول عسفان تتصدر تريند جوجل

موعد مباراة صربيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عاجل- أمازون مصر وتقليص عدد الموظفين: تحديات السوق والتحولات الإستراتيجية

موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة غانا ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

عيد ميلاد أحمد حلمي: رحلة فنية ملهمة وعلاقة مميزة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على بيع قطعة أرض زراعية بمركز سوهاج