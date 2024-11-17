بيراميدز: لن نضغط على الشيبي للتراجع عن الصلح مع حسين الشحات ردا على موقف الأهلي من مروان حمدي

كشف خالد الغندور، أنه تم التواصل مع مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، وأكد على أن إدارة النادي رفضت ممارسة أي ضغوط على محمد الشيبي لاعب الفريق، للتراجع عن الصلح مع حسين الشحات لاعب الأهلي والتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضده.

وأكد المصدر لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، على أن إدارة بيراميدز تركت لمحمد الشيبي الحرية سواء باستكمال الصلح مع حسين الشحات وإنهاء الأزمة بالتنازل عن الدعوى القضائية، أو العكس والأمر متروك للاعب وهو حر في قراره.

وأضاف المصدر:"إدارة بيراميدز رغم أنها مستاءة من موقف الأهلي في تهنئة خالد عبدالفتاح لمروان حمدي، لكنها رفضت التدخل لدى الشيبي في رغبته بالتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد حسين الشحات، من منطلق أنها من البداية لم تضغط على الشيبي لمقاضاة لاعب الأهلي وتركت له الحرية ودعمه في أي خطوة لأن هذا حقه الشخصي".