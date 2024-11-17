استياء في بيراميدز من بيان الأهلي بعد تهنئة خالد عبدالفتاح لمروان حمدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تسود حالة من الاستياء الشديد، داخل نادي بيراميدز بسبب موقف الأهلي من تهنئة خالد عبدالفتاح مدافع الأحمر، لمهاجم الفريق مروان حمدي، وإصدار بيان على حسابات النادي الرسمية للتأكيد على اعتذار خالد عبدالفتاح للجماهير الحمراء.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"بيان الأهلي تسبب في حالة من الاستياء بين جميع المسؤولين داخل النادي، ولم نكن نتوقع ما حدث لأن علاقة خالد عبدالفتاح ومروان حمدي إنسانية وقوية خارج الملعب وكذلك عنوانها الروح الرياضية داخل كرة القدم".

وأضاف المصدر:"مروان حمدي سبق وأصدر بيان اعتذار لجماهير النادي الأهلي عقب مباراة الفريقين بالدوري الموسم الماضي، وأكد أنه لم يقصد الهجوم على الجماهير، ولم يراعي أن البيان قد يؤثر بالسلب على موقفه القانوني في الشكوى المقدمة ضده في لجنة الانضباط باتحاد الكرة".

وتابع المصدر:"طبيعي أن الجهاز الفني وجميع اللاعبين، دعموا مروان حمدي بعد البيان الذي أصدره النادي الأهلي للتأكيد على اعتذار لاعبه خالد عبدالفتاح لجماهير الأهلي، ردا على تهنئته لمروان بعيد ميلاده".

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