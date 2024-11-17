طرابزون سبور يرد على أنباء قطع إعارة تريزيجيه للريان في يناير

الفجر الرياضي
تريزيجيه
تريزيجيه

تواصل ستاد المحور مع نادي طرابزون سبور التركي، لمعرفة حقيقة عودة اللاعب إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من نادي الريان القطري.

حقيقة عودة تريزيجيه إلى طرابزون سبور

وقال مصدر داخل النادي التركي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "تواصلنا مع تريزيجيه لبحث عودته إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناءًا على رغبة المدرب".

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طرابزون سبور يتجه لقطع إعارة تريزيجيه مع الريان

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وأضاف المصدر:" نحن بحاجة إلى خدمات تريزيجيه، وسوف نتحدث مع الريان القطري خلال الفترة المقبلة، من أجل إمكانية استعادة اللاعب في شهر يناير".

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