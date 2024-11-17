توقف مفاعل في محطة نووية في فنلندا بسبب عطل فني

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مفاعل نووي - أرشيفية
مفاعل نووي - أرشيفية

أعلنت شركة TVO الفنلندية للطاقة الذرية عن تعليق عمل مفاعل في محطة "أولكيلووتو" الذرية بسبب عطل فني.

وأوضحت الشركة في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن "إنتاج الطاقة الكهربائية في "أولكيلووتو-3" تم وقفه عند الساعة 16:28 يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 بسبب عطل في العنفة".

وأكدت الشركة أن "وحدة التوليد ستعود لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد يوم تقريبا. والحدث لا يؤثر على الأمن النووي"، مشيرة إلى أن وحدتي "أولكيلووتو-1" و"أولكيلووتو-2" تعملان بشكل طبيعي.

يذكر أن محطة "أولكيلووتو" الذرية تقع في غرب فنلندا على ساحل خليج بوثنيا. وهي تضم 3 مفاعلات، تنتج نحو 30% من الطاقة التي تستهلكها فنلندا.

الطاقة الكهربائية الأمن النووي محطة نووية فنلندا

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