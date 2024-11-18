مصرع طفل 3 سنوات غرقا بمركز البلينا بسوهاج

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بوابة الفجر

لقى طفل مصرعه فى العقد الأول من العمر "عبدالعليم.ع.ب" يبلغ 3 سنوات،ويقيم دائره مركز البلينا، إلى مستشفى البلينا المركزى،جثه هامدة، أثناء اللهو أمام المنزل، سقط بالترعة مما أدى لوفاته فى الحال غرقا.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة البلينا،يفيد بورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزى بوصول الطفل "عبدالعليم،ع،ب" 3 سنوات، جثة هامدة.

وبسؤال عمه المدعو "محمد.ب.ع "59 سنه عامل، ويقيم بذات الناحية،إنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل بذات الناحية إنزلقت قدماه،وسقط بها مما أدى لوفاتة غرقًا،ولم يتهم فى ذلك،ونفى الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفته مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " اسكفسيا الغرق "،حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

محافظة سوهاج حوادث غرقا مركز البلينا طفل مديرية أمن سوهاج

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