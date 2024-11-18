مجلس "تكافل الصحفيين" يقرر إتاحة تحويل مكافأة الصندوق للزملاء بالمعاش على الحسابات الشخصية والمحافظ الإلكترونية

أخبار مصر
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قرر مجلس إدارة صندوق التكافل، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إتاحة إمكانية تحويل قيمة الميزة التكافلية المستحقة للزملاء المحالين للمعاش، إلى الحساب الشخصي أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالزملاء بشكل مباشر لمن يرغب، تيسيرا على الزملاء وتقديرا لأصحاب الحالات المرضية والمسافرين.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن الخدمة الجديدة تهدف إلى التيسير على جميع الزملاء، خاصة من القاطنين بالمحافظات، لتجنب مشقة الحضور إلى مقر النقابة بالقاهرة لاستلام شيكات المستحقات الخاصة بهم بعد الخروج للمعاش، ثم التوجه إلى البنك لصرفها.

وأوضح "البلشي" أن المستحقات سيتم تحويلها على الفور لمن يرغب من الزملاء، إلى الحساب الشخصي، في موعد استحقاقها دون تأخير، بشرط تقديم الزميل لطلب رسمي يتضمن بيانات حسابه البنكي إلى إدارة الصندوق، أو إرسال رسالة على رقم الواتس الخاص بإدارة الصندوق (01095011377)، تفيد برغبته في تحويل مستحقاته على حسابه الشخصي أو المحفظة الإلكترونية الخاصة به، لاستكمال الإجراءات الرسمية المنظمة في هذا الشأن.

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