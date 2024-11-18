وائل القباني: مافيش مقارنة بين طاهر وزيزو.. وعلي معلول أفضل من عطية الله

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن المقارنة بين طاهر محمد طاهر نجم الأهلي وزيزو لاعب الزمالك.

وقال وائل القباني في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لا يصح مقارنة طاهر لاعب الأهلي بزيزو لاعب الزمالك، كما أن  زيزو يلعب مع منتخب مصر في وجود صلاح عكس طاهر الذي لعب مباراة سهلة".

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وأضاف نجم الزمالك السابق: "الأهلي يحتاج إلى مهاجم ومساك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلي معلول يلعب على يحيي عطية الله فق حال العودة إلى مستواه".

وأكمل: "الأهلي اتخذ موقف ضد خالد عبد الفتاح رغم أنه ضم إمام عاشور الذي أخطأ في حق النادي ورموزه من قبل".

واختتم حديثه قائلًا: "محمد الشيبي والكرتي بالإضافة إلى توريه ومصطفى فتحي قادرين على صناعة الفارق مع الزمالك".

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