مصرع مسن "سبعيني" فى حادث سير بمركز طما بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى،المدعو "عاطف.ا.ج" 70 سنه،مصاب نزيف بالمخ وتوفى أثناء تلقى العلاج، اثر حادث سير تروسيكل،مما أدى إلى اصابته ونقله إلى المستشفى.



وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طما المركزى،بوصول المدعو "عاطف.ا.ج" 70 سنه،ويقيم دائرة مركز طما،مصاب نزيف بالمخ،وتوفى أثناء تلقيه الاسعافات اللازم،اثناء حادث سير.

وبسؤال نجلتة إفادة "عبير.ع.ا" 26 سنه ربة منزل،ومقيمه بذات الناحية، أنه أثناء سير والدها اصطدمت به دراجة بخارية "تروسيكل " قيادة المدعو "احمد.خ.م" 22 سنه عامل، ويقيم دائرة المركز،مما أدى إلى إصابتة ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

تم ضبط التروسيكل وقائده، وإفاد بمضمون ماسبق، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداتة،فاصطدم به بطريق الخطأ.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.