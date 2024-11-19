جمهورية مصر العربية تستضيف الجمعية العمومية الـ56لاتحاد لشركات الطيران الأفريقية AFRAA وذلك للمرة الثالثة منذ نشأه الافرا

أعلن الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى خلال الاحتفال بافتتاح أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 56 للجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية(AFRAA )، والتي تستضيفها مصر خلال الفتره من ١٧ وحتى ١٩ نوفمبر الحالى تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة فى شركة مصر للطيران، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والسيدروي كاريرا نائب وزير النقل بدولة أنجولا، والسيد عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، والسيد كامل العوضي نائب الرئيس الاقليمي للاتحاد الدولى للنقل الجوى في منطقة الشرق الأوسط، والسيد عبد الوهاب تفاحة( AACO) الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة.

وفي كلمته الترحيبية،اعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن سعادته بانعقاد الدورة الحالية للجمعية العمومية بجمهوريه مصر العربيه التى ترحب بأشقائها الأفارقة من مختلف دول القارة السمراء،، ويأتي استضافة هذا الحدث الهام في مدينة القاهرة قلب الحضارة وعبق التاريخ، تأكيدًا على دورها الداعم والرئيسي لمختلف القضايا المتعلقة بشؤون القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على دعم أواصر التعاون الوثيق مع جميع أشقائها في كافة المستويات الإقليمية والدولية لتحقيق نهضة القارة السمراء، قائلًا أننا نسعد بتطوير العلاقات الداعمة لكافة أنشطة النقل الجوى ونسعى دائمًا لتنميتها مما يحقق التناغم والتكامل الإفريقي ويعزز جهود الوحدة الإقليمية، مؤكدًا على أهمية أعمال الجمعية العموميه التي تضم نخبة من ممثلي رؤساء شركات الطيران الأفريقية وممثلي هيئات الطيران الإقليمية والدولية، فضلًا عن ممثلي سلطات الطيران المدني وشركات المطارات ومصنعي الطائرات، لمناقشة مستقبل مجال الطيران المدني في إفريقيا.

كما أضاف الحفني بأن قطاع الطيران يعد " الشريان الرئيسي" الذي يعزز الربط بين حضارات وشعوب دول القارة، ولدوره المؤثر والمحوري في دفع نمو اقتصاديات الدول بما يزيد من التبادل التجاري والحضاري،، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الإستفادة من تواجد هذا الجمع المتميز في منصة تفاعلية يتم من خلالها تبادل الرؤى والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها المساهمه في رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المطارات وتحقيق أفضل شبكة للربط بين جميع الدول الأفريقية من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني فى إفريقيا.

كما طالب الوفود المشاركة بضرورة توحيد الجهود وتنسيق السياسات ودعم الرؤى، فضلًا عن مناقشة كافة الدراسات والأبحاث الحديثة والتقنيات المتطورة؛ بما يحقق الاندماج والتكامل الإقليمي ويلبي تطلعات شعوب دول القارة السمراء بما يحقق أهداف التنمية الشاملة، ويساهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام جاذب للاستثمارات في قطاع الطيران المدني،، متمنيًا للجميع قضاء أوقات طيبة بمدينة القاهرة الساحرة والاستمتاع وسط معالمها الأثرية وعراقة حضارتها الفرعونية القديمة وأن تحقق الجلسات نتائجها المرجوة، وأن يتم الخروج بتوصيات فعالة ومثمرة تُسهم في توفير بيئة عمل متكافئة وأكثر ابتكارًا لبناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وتقدمًا لقطاع الطيران بالقارة السمراء.

ومن جانبه قدم السيد عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، الشكر للسادة الوزراء وجميع الحضور، معربًا عن اعتزازه وتقديره لمصر، مثمنًا استضافتها لأعمال الدورة الحالية، ومشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة حيث أشار إلى امتنانه التام بتواجده على أرض الحضارة وبخاصة الإعلان عن افتتاح أعمال الجمعية العمومية من متحف مصر للحضارات، متمنيًا للجميع قضاء يوم متميز وأوقات طيبة على أرض البلد المضياف، مشيرًا إلى دور مصر الرئيسي والرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة مما يعزز دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب ونقل الخبرات لجميع دول القارة في مختلف أنشطة النقل الجوي، كما قدم شكره لكل من شركة مصر للطيران والشركه القابضه للمطارات والملاحه الجويه علي جهودهم الدائمة وتعاونهم المثمر في استقبال الوفود المشاركة على مدار اليومين الماضيين.

وفي نفس السياق، أعرب المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن ترحيبه بشركاء النجاح من الوفود المشاركة من جميع دول القارة الأفريقية، متمنيًا لهم قضاء أوقات طيبة، مشيرا إلى تاريخ مصر للطيران حيث تأسست في عام 1932 كأول شركة طيران في الشرق الأوسط وإفريقيا، تواصل القيام بدورها الهام في تعزيز التعاون الإقليمي مع جميع دول القارة السمراء،، مضيفًا أن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتى تأكيدًا على التزام الشركة بتعزيز التعاون الدائم بين جميع شركات الطيران الأفريقية،، كما أن مصر للطيران كانت قد استضافت الجمعية العامة للأفرا لأول مرة في عام 1969، ثم مرة أخرى في عام 2006، مؤكدًا على حرص الشركة على مواصلة دعم العلاقات الثنائية الفعالة التي تُسهم في تحقيق مستقبل مشرق وواعد للطيران الأفريقي والإقليمي.

هذا وقد شهدت مراسم الاحتفال تبادل الهدايا التذكارية حيث قدم السيد عبد الرحمن بيرثي جائزه العام لوزير الطيران المدني المصرى ولنائب وزير النقل الأنجولي لكونهم من اكبر الكيانات التى تدعم صناعه الطيران الافريقيه للاعتراف بالتميز فى تقديم الخدمات والابتكار والقدره التنافسيه بالقاره الأفريقيه ،، ومن جانبه قدم أيضا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران هدية تذكارية لسكرتير عام اتحاد شركات الطيران الأفريقية لجهوده البناءة في الاتحاد.

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