حقيقة أزمة مدرب المنتخب مع حسام حسن وطلبه الرحيل بعد مباراة بوتسوانا

كشف خالد الغندور، أنه تم التواصل مع مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، على ما تردد بشأن وجود أزمة بين محمد عبدالواحد المدرب المساعد وحسام حسن المدير الفني للفراعنة، بحجة تهميش الأخير له وإلغاء دوره وطلبه الرحيل بعد مباراة بوتسوانا المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وشدد المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور على أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ومحمد عبدالواحد له دور في الجهاز الفني لمنتخب مصر يقوم به على أكمل وجه.

وأضاف المصدر:"الجهاز الفني لمنتخب مصر يعيش حالة من الاستقرار بدليل النتائج التي تتحقق وكذلك تحسن الأداء تحت قيادة حسام حسن، والعمل جماعي ولا صحة لرغبة محمد عبدالواحد في الرحيل عن منصبه، لأن الأخير تم تعيينه ضمن الجهاز المعاون للفراعنة بقرار من حسام حسن نفسه".