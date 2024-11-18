انهيار منزل قديم بالطوب اللبن بمركز طهطا دون اي إصابات بسوهاج

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المنزل

شهد مركز طهطا بمحافظة سوهاج، انهيار جزئي بمنزل قديم يتكون من طابقين بقسم طهطا، إنهيار سقف الجزء الخلفى، دون اي إصابات  ،وتم إخطار الجهات المعنية بالوحدة المحلية.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بحدوث إنهيار جزئى بقسم طهطا.

بالانتقال والفحص تبين إنهيار سقف الجزء الخلفى بمنزل مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بافلاق النخيل مكون من طابقين،ماهول بالسكان،ويستغل الجزء الخلفى منه حوش ماشية،ملك المدعو "متولى.ر.ا" 64 سنه بالمعاش،ويقيم دائره المركز، ولم ينجم عن ذلك ثمه إصابات.

أفاد مالك المنزل بمضمون ماسبق،سبب الإنهيار لقدم  المنزل،ولم يتهم أحدا،بالتسبب فى ذلك،ونفى الشبهة الجنائية.

سوهاج مركز طهطا انهيار منزل قديم مديرية أمن سوهاج الوحده المحلية لمركز ومدينة طهطا

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