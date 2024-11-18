موعد مباراة ليبيا وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي منتخب ليبيا ضد نظيره بنين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب "11 يونيو" في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم 
الإفريقية.

وتُلعب المباراة ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبي نيجيريا ورواندا.

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ويتواجد المنتخب النيجيري في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة وقد ضمن تأهله،بينما يحتل منتخب بنين المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وخلفه رواندا بـ5 نقاط ثم المنتخب الليبي برصيد 4 نقاط.

وتبدأ صافرة مباراة ليبيا وبنين في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD 3.

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