تشكيلة منتخب تونس المتوقعة ضد جامبيا في بطولة أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يشهد مساء اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، مباراة تونس ضد جامبيا المقرر إقامتها على ستاد الملعب الاولمبي حماد العقربي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للموسم الحالي 2024.

تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة تونس اليوم في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا والسودان وليبيا واليمن، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وتركيا، وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت الامارات العربيه المتحده وسلطنة عمان الاردن.

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تشكيلة منتخب تونس المتوقع ضد جامبيا

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: علي العابدي، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، يان فاليري.

خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: سيف الله لطيف، هيثم الجويني.

القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الحاصلة على حقوق بث وإذاعة جميع مباريات أمم إفريقيا، وسيتم إذاعة لقاء المنتخب التونسي ضد جامبيا إلى شاشة التلفزيون “bein sports HD 2”، ويعلق على أحداث اللقاء  المعلق الرياضي التونسي "عصام الشوالي".

السعودية والبحرين القنوات الناقلة لمباراة تونس المنتخب التونسي تصفيات كاس امم افريقيا عصام الشوالي

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