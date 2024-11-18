موعد مباراة غانا ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب غانا مع نظيره النيجر اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد أكرا ضمن منافسات الجولة 6 من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة غانا ضد النيجر

وتنطلق صافرة بداية مباراة غانا والنيجر مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة غانا والنيجر

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.